Jetzt ist die Mitwirkung der Jugend gefragt

11.11.2017, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Erstes Jugendforum: Am 20. November lädt die Gemeinde Neckartenzlingen Jugendliche und Kinder in die Melchior-Festhalle ein

Seit einiger Zeit macht man sich bei der Gemeindeverwaltung intensiv Gedanken, wie eine aktive Beteiligung der Jugend am kommunalen Geschehen aussehen könnte. Das Ergebnis: Am 20. November lädt die Gemeinde Kinder und Jugendliche zum „1. Neckartenzlinger Jugendforum“ ein. Dort sollen Ideen gesammelt und Projekte angestoßen werden.

Jugendhausleiterin Elin Müller, Bürgermeisterin Melanie Gollert, Bettina Schöllhorn vom Hauptamt und Heike Deigendesch (von links) werben für das „1. Neckartenzlinger Jugendforum“. Foto: Haussmann

NECKARTENZLINGEN. „Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. Dafür sind von der Gemeinde geeignete Beteiligungsverfahren zu entwickeln.“ So steht es in Paragraf 41a der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. In Neckartenzlingen waren dementsprechende Bemühungen bisher allerdings wenig erfolgreich.

Ideen und Vorschläge sollen in konkrete Projekte münden