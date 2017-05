In 25 Jahren 750 000 Essen ausgegeben

Der Mensatreff Neckartenzlingen beging sein 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier

Auf den Tag genau am 4. Mai gab es in der Mensa des Schulzentrums Chili con Carne – 1992, im Gründungsjahr des Mensatreffs, wurden an diesem Tag 110 Essen ausgegeben, kürzlich, 25 Jahre später, waren es 500 Essen. Rund 750 000 Essen gingen in der Mensa in den 25 Jahren ihres Bestehens über die Theke.

Margret Löhr, Christa Streicher, Peter Hofstädter, Heinz Streicher, Eckhard und Gertrud Rahlenbeck (von links) erhoben ihr Glas auf das Wohl des Mensatreffs. Foto: Baral-Kernchen

NECKARTENZLINGEN (abk). Alle drei Schulen des Schulzentrums beteiligten sich an der Ausrichtung der Jubiläumsfeier. Die Werkrealschule hatte liebevoll und themenbezogen den Eingang und die Aula dekoriert. Dort begrüßte Belinda Küfner-Brücklmeier vom Vorstandsteam des Mensatreffs Neckartenzlingen die zahlreich gekommenen Besucher, darunter die Ehrengäste und Gründungsmitglieder. Sie gab einen Überblick über die Ereignisse ab dem Jahr 2009 bis heute wie das Benefizkonzert 2010, den Spatenstich 2012 und die Eröffnung der erweiterten Mensa 2013/2014 und bedankte sich bei den Schüler entsendenden Gemeinden, allen voran Neckartenzlingen, für die Unterstützung. An die Jahre 1992 bis 2008 erinnerte charmant und mit kleinen Anekdoten Eva Just.