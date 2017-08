„Ich bin sehr ungeduldig“

24.08.2017, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Bundestagswahl 2017: Matthias Gastel (Grüne) antwortet auf persönliche Fragen

Wenn’s um politische Inhalte geht, sind Politiker bekanntlich nie um ein Statement verlegen. Wir wollten im Vorfeld der Bundestagswahl aber auch wissen, wie die Kandidaten auf persönliche Fragen antworten. Im Folgenden die Antworten von Matthias Gastel, Kandidat der Grünen im Wahlkreis Nürtingen.

Facebook, Twitter und Co.: In welcher Form sind Sie online präsent?

Ich nutze Twitter und vor allem Facebook, um über meine Arbeit zu informieren, Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu beantworten und aktuelle Themen zu diskutieren. Ich bin auch gerne in den Netzwerken unterwegs, um Stimmungen und Meinungen aufzunehmen.

PC, Smartphone, Tablet: Wie sieht’s mit Ihrer IT-Kompetenz aus?

Ich nutze Laptop, Tablet und Smartphone zum Arbeiten und generell nicht zum Spielen. Übliche Anwendungen beherrsche ich. Um jemandem die Funktionsweisen zu erklären wäre ich der Falsche.

Klassik, Pop, Rock, Jazz: Wohin tendiert Ihr Musikgeschmack?

Ich höre gerne Rock und Pop und freue mich immer, wenn ich Musik der 80er-Jahre höre. Da kommen viele Erinnerungen in mir hoch.

Musizieren Sie selbst?

Nein. Gitarre spielen würde ich aber gerne können. Da lässt sich so schön dazu singen, am liebsten am Lagerfeuer.