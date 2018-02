„Hoher Sanierungsstau“ soll abgearbeitet werden

22.02.2018, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Im Haushalt der Gemeinde Neckartenzlingen steht eine gute Einnahmensituation beträchtlichen Investitionen gegenüber

Von der guten wirtschaftlichen Gesamtsituation im Land profitiert auch die Gemeinde Neckartenzlingen. Bürgermeisterin Melanie Gollert sprach deshalb am Dienstag bei der Einbringung des Haushalts von einer „sehr guten Einnahmesituation“. Dem stehe allerdings ein „hoher Sanierungsstau“ gegenüber. Im Ergebnis gehe sie von einer „schwarzen Null“ aus.

Das Flüchtlingswohnheim in der Metzinger Straße sieht der Fertigstellung entgegen. Foto: jh

NECKARTENZLINGEN. In ihrer Haushaltsrede ging die Bürgermeisterin zunächst auf das im letzten Jahr Geleistete ein. Hier nannte sie die Eröffnung der neuen Geh- und Radwegbrücke und die abgeschlossene Sanierung der Kita unter der Linde. „Bei der Jugendbeteiligung sind wir gut vorangekommen“, sagte Gollert und nannte das zum ersten Mal abgehaltene Jugendforum und die personelle Aufstockung bei der Jugendarbeit. „In diesem Jahr wollen wir den Jugendbeirat wieder auf neue Beine stellen“, kündigte sie an. An der Außenwirkung der Gemeinde werde weitergearbeitet, das neue Logo und die neue Homepage seien erste Schritte gewesen. Die Arbeit an den internen Strukturen im Rathaus werde weitergehen. Verwaltungsstrukturen müssten neuen Entwicklungen angepasst werden.