Gute Rückmeldungen

26.02.2018

ALTDORF (käl). Auch das mögliche Baugebiet „Greutlach“ war jüngst ein Thema im Gemeinderat in Altdorf. Eigentlich kann die Gemeinde Altdorf auf Grund der Vorgaben aus dem gültigen Flächennutzungsplan mit der Erschließbarmachung eines neuen Baugebietes erst in den Jahren 2025/30 beginnen. Umso erfreulicher war, zumindest aus Sicht des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung, dass eine im Frühjahr 2017 in Kraft getretene Novellierung des Baugesetzbuches den Kommunen innerhalb eines befristeten Zeitraumes die Möglichkeit eröffnet, ein an der Ortsrandlage gelegenes Baugebiet mit einer bebaubaren Wohnbaufläche von rund einem Hektar zu erschließen, auch wenn die übergeordneten Plangrundlagen dies nicht vorsehen.

In Altdorf kommen gemäß diesen Rahmenbedingungen die Grundstücke im Gewann „Greutlach“ in Frage. Dieses Gewann würde die Lücke zwischen den Straßen (Kirchstraße und Raidwanger Straße) schließen und fußt auch auf dem von der Gemeinde 2001 beschlossenen Gemeindeentwicklungskonzeptes 2030.