Grünkohl und Pinkel für den Verein Anna

24.05.2017

Bereits im Januar fand die Grünkohl- und Pinkel-Tour in Aichtal zu Gunsten des Vereins Anna statt. 1500 Euro konnten jetzt an den Verein überreicht werden, der krebskranke Kinder, deren Geschwister und Eltern unterstützt. Dabei stammten 1200 Euro aus dem Erlös von Grünkohl und Pinkel. Um eine runde Summe zu erhalten, legte der Shanty-Chor „Die Neckarknurrhähne“ aus Nürtingen noch 300 Euro oben drauf. Über den Betrag freuen sich auch die Veranstalter der Grünkohl- und Pinkel-Tour, Regina und Winfried Heuser. Zusammen mit dem Kochverein Stuttgart 1890 und den Neckarknurrhähnen haben sie die Initiative ins Leben gerufen, um den Verein zu unterstützen. Seit 2015 stellen sie deshalb einmal im Jahr die Veranstaltung in der Festhalle Aich auf die Beine. Der Shanty-Chor steuert die musikalische Unterhaltung bei, während der Kochverein für den Grünkohl und das Kassler sorgt. Die Kartoffeln für das nordische Gericht werden vom Baiersbachhof gespendet. Die Familie Alber stellt sie kostenlos zur Verfügung. Im Bild sind von links zu sehen: Helmut Ullmann (Neckarknurrhähne), Winfried Heuser, Regina Heuser, Ferdinand Gromann (Kochverein Stuttgart 1890), Norbert Raschzok (Anna), Bernd Habermann und Alfred Giermann (beide Neckarknurrhähne). tab