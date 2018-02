Grippe bei Müllabfuhr

(la) Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen teilt mit, dass es durch hohen Krankenstand beim Abfuhrunternehmen in dieser Woche stellenweise zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr im Kreisgebiet kommen kann. Die Kunden werden gebeten, Bio- und Restmülltonnen, die nicht geleert wurden, an der Straße stehen zu lassen. Das Abfuhrunternehmen wird immer am Folgetag, bis einschließlich Samstag, 3. März, die Abfuhr nachholen.

Weitere Informationen: Telefon (08 00) 93 12-526, E-Mail: service-awb@lra-es.de, www.awb-es.de.