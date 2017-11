Gerechtere Gebühren für Kleinkinder

10.11.2017, Von Barbara Gosson

Unterensinger Gemeinderat beschließt Angleichung und möchte das Thema im kommenden Jahr grundlegend regeln

In Unterensingen sind die Kinder ungleich verteilt. Während es in den altersgemischten Gruppen kaum noch Plätze für Zweijährige gibt, sind in der Kleinkindgruppe zurzeit von 20 Plätzen nur sieben belegt. Ursache ist die unterschiedliche Preisgestaltung.

UNTERENSINGEN. Hier sieht die Verwaltung kurzfristigen Handlungsbedarf. Darum hatte sich Raphael Koller, Gesamtleiter der Unterensinger Kindertagesrichtungen, einige Gedanken gemacht, die er dem Gemeinderat vorstellte. Die Gründe, warum die Eltern ihre Kinder unter drei Jahren lieber in den altersgemischten Gruppen als in den Kleinkindgruppen anmelden, liegen laut Raphael Koller auf der Hand: Eine Stunde in der Kleinkindgruppe kostet 11,83 Euro, in der altersgemischten Gruppe nur 7,33 Euro. Koller rechnete vor, dass eine Familie bei einer Betreuung von 7 bis 13 Uhr monatlich 113 Euro sparen könne.

Ein zweiter Grund sei, dass das Kind die Gruppe bis zum Schuleintritt nicht mehr wechseln muss und eine neue Eingewöhnungsphase wegfällt. Rein rechtlich bestehe kein Handlungsbedarf, da ja genügend Plätze vorhanden sind. Es geht eher um Gerechtigkeit.