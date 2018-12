Freude über das Jesuskind

20.12.2018, — E-Mail verschicken

Das Weihnachtskonzert des Liederkranzes Neuffen versetzte in besinnliche Stimmung

„Uns ist ein Kind geboren“ – unter diesem Motto fand das Weihnachtskonzert des Liederkranzes Neuffen am vergangenen Sonntag in der evangelischen Martinskirche in Neuffen statt. In ihrer Begrüßungsrede hob die Vorsitzende Ingrid Klopfer die Geburt eines Kindes, besonders die des Gottessohnes, als ein großes Ereignis hervor.

Der Chor „Vokal total“ brachte vielfältige Weihnachtsweisen dar. pm

NEUFFEN (pm). Die Freude und Helligkeit um die Heilige Familie war Inhalt des Konzertes von „Vokal total“. Dieses Jesuskind und seine Mutter Maria werden in vielen Weihnachtsliedern auf der ganzen Welt besungen. In der gut besuchten Kirche kündigte dann der musikalische Leiter Christoph Achmüller das erste Lied „Macht hoch die Tür“ an. Er wünschte sich, dass sich die Herzen bei den kommenden Stücken öffnen und von der Musik berühren lassen. Durch das Programm führten abwechslungsreich fünf Chormitglieder.