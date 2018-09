Freie Fahrt auf der B 313 bei Grafenberg

28.09.2018, — E-Mail verschicken

Eine kleine Durststrecke mussten Autofahrer in den letzten Wochen überstehen. Wegen des Baus eines Kreisverkehrs, der für die Ortsumfahrung Grafenberg notwendig wurde, war die B 313 nur eingeschränkt befahrbar. Der Verkehr wurde mittels einer temporären Ampelanlage an der Baustelle vorbeigelenkt. Die letzten Tage waren nochmal mühsam. Von Freitag, 21. September, bis Mittwoch dieser Woche musste die B 313 dann doch noch voll gesperrt werden. Insbesondere erfordert die Herstellung der straßenbegleitenden Entwässerungseinrichtungen, der Bankette, der Schutzplanken und der erforderlichen Markierung einen längeren Zeitraum als veranschlagt. Aber auch die erforderlichen Erdarbeiten für die Anpassung der Anschlüsse des Kreisverkehrs in Richtung Grafenberg und Metzingen an die neue Straßenführung sowie die Dammschüttung auf der westlichen Seite gestalten sich aufwendiger als zunächst angenommen. Nun wird der Radweg zwischen Metzingen-Neugreuth und dem südlichen Ortsrand von Grafenberg ausgebaut. Die Arbeiten sind von Ende September bis Ende November vorgesehen. Währenddessen wird der Radweg gesperrt. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt von Neugreuth aus über den Kastanienweg und die Riedericher Straße in Grafenberg. Der Verkehr auf der B 313 wird teilweise eingeengt. red/Foto: der