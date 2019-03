„Es wird wieder diskutiert“

07.03.2019, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Hennrich im Gespräch

Die CDU hat ein bewegtes Jahr 2018 hinter sich – Koalitionsstreit, Stimmenverluste bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen und ein Führungswechsel prägten das vergangene Jahr. Jetzt sieht der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich die Union wieder in ruhigerem Fahrwasser – auch in der Regierung, obwohl dort derzeit die SPD die Themen setzt.

Michael Hennrich zog Bilanz. Foto: Sandrock

UNTERENSINGEN. Politischer Aschermittwoch lokal: der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich hatte am Mittwochmittag nach Unterensingen eingeladen, um mit Pressevertretern über die politische Arbeit in Wahlkreis und in Berlin zu sprechen.

Nach den Wirrungen in der Bundespolitik im vergangenen Jahr habe die große Koalition jetzt wieder Tritt gefasst, sagt Hennrich.