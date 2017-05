Erster Schritt in Richtung Neubaugebiet

31.05.2017, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Gemeinde Bempflingen lässt Gebiet „Obere Au“ auf Bebaubarkeit untersuchen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel der Startschuss für die Planung eines Neubaugebiets. Das Gebiet „Obere Au“ – im Anschluss an die bestehende Erschließung rund um die Blumenstraße in Richtung Riederich – steht dafür aktuell im Fokus.

BEMPFLINGEN. „Die Gemeinde hat nach dem Verkauf der letzten gemeindeeigenen Bauplätze derzeit keine Möglichkeit mehr, Wohnraum zu schaffen, etwa für Familien. Die Nachfrage besteht allerdings“, begründete Bürgermeister Bernd Welser die Entscheidung, in die Entwicklung eines Neubaugebiets einzusteigen. Ein Thema, das die Gemeinde schon längere Zeit beschäftigt.

Der aktuelle Status quo: Im gemeinsamen Flächennutzungsplan (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands Neckartenzlingen hat Bempflingen noch zwei bislang nicht umgesetzte Wohnbauflächen. Im Teilort Bempflingen geht es um das Gebiet „Schlegert“ mit circa 1,3 Hektar und in Kleinbettlingen um das Gebiet „Hengstäcker“ mit gut einem Hektar Fläche. Zusätzlich rückte das besagte Gebiet „Obere Au“ ins Blickfeld. Dass das Neubaugebiet in Bempflingen entstehen soll, ist gesetzt, denn das letzte, „Weiher“, liegt in Kleinbettlingen. Bleiben also „Schlegert“ und „Obere Au“.