Ein sehr aktiver Verein

08.03.2019, — E-Mail verschicken

Bericht von der Hauptversammlung des Sängerbunds

KOHLBERG (anhi). Zur Jahresfeier des Sängerbunds Kohlberg begrüßte der Vorsitzende Erich Schrade zahlreiche Mitglieder. Mit dem Lied „Mein Mund der singet“ eröffnete der Gemischte Chor die Versammlung. Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder Wilhelm Bader und Rolf Winkler erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen.

Schrade berichtete über die verschiedenen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Unter anderem präsentierte man sich beim Treffen der Sängervereinigung Hohenneuffen in Tischardt. Im Juni sang man auf der Sängerwiese in Hülben mit großem Erfolg. Der viertägige Ausflug führte in die Vogesen und an den Kaiserstuhl. Am Volkstrauertag gestaltete man den Gottesdienst und die Gedenkfeier mit. Die Jahresfeier wurde auf den April terminiert.

Chorleiterin Olga Haas erinnerte in ihrem Chorleiterbericht an die Frühjahrsfeier im März, die beinahe durch Krankheit einiger Sänger in Gefahr war, jedoch boten die Choristen alle Kräfte auf, trugen die einstudierten Lieder mit viel Hingabe vor und ließen die Besucher einen schönen und gemütlichen Sonntagnachmittag erleben.