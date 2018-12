Ein Konzert für Nürtinger Bettler

28.12.2018, Von Manuel Werner — E-Mail verschicken

Sinfonea piccola aus Tübingen spielte für die Nürtinger Initiative „AHOI“

NÜRTINGEN/TÜBINGEN. Die Initiative „AHOI“ Nürtingen für Nürtinger Bettler und ehemalige Bettler sowie deren Familien freute sich nicht schlecht, als eine E-Mail des Sinfonie-Orchesters Sinfonea piccola bei ihr einging. Ein Orchestermitglied schrieb: „Nachdem ich von eurer Initiative AHOI in der Obdachlosen-Zeitschrift Trott-war gelesen hatte, fragte ich spontan bei den Musikern der Sinfonea piccola nach, ob wir euer Projekt mit einem Benefizkonzert unterstützen könnten. Ich bekam bereits einige positive Rückmeldungen und möchte nun euer Projekt in unserer nächsten Probe vorstellen.“ Die anderen Mitglieder stimmten zu und so ging der Hauptteil des Erlöses an „AHOI“ Nürtingen.

Sechs Mitglieder von „AHOI“ Nürtingen waren denn auch bei dem Benefizkonzert dabei und zwei davon – die fünfzehnjährige Laura und der sechzigjährige Manuel Werner – stellten in einer Pause zwischen den Musikstücken gemeinsam „AHOI“ vor.

Das Konzert fand in der Tübinger Martinskirche statt. Die Musiker spielten in hoher Qualität weihnachtliche Barockmusik mit ausgewogen zusammengestellten Werken von Biber, Corelli, Telemann, Vivaldi und Bach. Mehrere Solisten konnten hierbei brillieren. Die Musiker bekamen jedes Mal begeisterten Applaus. Der Eintritt war frei, die Spenden gingen zu zehn Prozent an die Martinskirche und zu neunzig Prozent an „AHOI“ Nürtingen: 529 Euro.