Ein Fest für das heimische Streuobst

08.10.2018, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Das Freilichtmuseum Beuren hatte am Sonntag zum Mostfest geladen – Veranstaltung kommt im SWR-Fernsehen

Gestern herrschte Hochbetrieb im Beurener Freilichtmuseum: Zum Mostfest drängten sich zahlreiche Besucher im Museumsdorf. Marktstände boten allerlei Produkte aus heimischem Streuobst an, Kinder konnten selbst Saft oder Apfelmus herstellen. Und mitten im Getümmel wuselten gleich mehrere Kamerateams des SWR-Fernsehens.

BEUREN. Gibt es einen idealeren Ort um die heimischen Streuobstwiesen zu würdigen als das Freilichtmuseum des Landkreises? Wohl kaum, dachte sich so mancher, der gestern zum Mostfest kam. Die historischen Gebäude stehen inmitten alter Streuobstwiesen. Und an nicht wenigen der Bäumen bogen sich noch die Äste unter der Last der Früchte. Deshalb hieß es auch: „Probieren erlaubt“ – wer wollte konnte Äpfel und Birnen direkt vom Baum naschen. Oder an den zahlreichen Ständen im gesamten Museum Erzeugnisse aus heimischem Streuobst probieren – vom Apfelkuchen aus dem Backhäusle bis hin zu Birnen-Schaumwein oder Obstbränden.