„Ein epochaler Einschnitt für den Verein“

13.05.2017, — E-Mail verschicken

Familien-, Kranken- und Altenhilfe Kohlberg-Kappishäusern: Hanspeter Sihler legt Amt nach 39 Jahren nieder

KOHLBERG (pm). Allein wohnende, zumeist verwitwete Senioren in allzu großen Häusern sind auch in Kohlberg nicht selten – so berichtete Pfarrer Harald Geyer bei der Mitgliederversammlung des Vereins für Familien-, Kranken- und Altenhilfe Kohlberg im evangelischen Gemeindehaus.

Was ein alternatives Modell für sie, aber auch für junge Familien sein könnte, zeigte der Vortrag von Michael Giehrl zum Thema „Vernetztes Wohnen im dörflichen Bereich im Blick auf den demografischen Wandel“. Giehrl ist Hauptinitiator des Metzinger Mehrgenerationenhauses. Voller Begeisterung berichtete der pensionierte Dettinger Grundschulrektor von den Zielen: alternatives, kinderfreundliches Leben über vier Generationen hinweg ohne Gewinnabsichten, dafür mit nachhaltiger und alternativer Energieversorgung.

Nach diesem Einblick in neue Formen des Zusammenlebens widmeten sich die Vereinsmitglieder den üblichen Themen einer Mitgliederversammlung. Der Erste Vorsitzende Geyer erinnerte daran, dass im nächsten Jahr das 100-Jahre-Vereinsjubiläum ansteht. Die Planung der Aktivitäten werde der Ausschuss in nächster Zeit angehen. Auf jeden Fall werde es einen Festgottesdienst geben. Aber auch noch andere Veranstaltungen seien angedacht, kündigte Geyer an.