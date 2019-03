Drei weitere Ämter ziehen nach Plochingen

08.03.2019

Der Standort des Landratsamts wird weiter gestärkt

Umzugsarbeiten in Plochingen (von links): Landrat Heinz Eininger und Bürgermeister Frank Buß machten sich vor Ort ein Bild, Infrastrukturdezernent Thomas Eisenmann sowie Amtsleiter Thomas Eggenweiler und Sachgebietsleiter Christian Greber haben künftig ihren Dienstsitz in Plochingen. pm

(pm) In den Faschingsferien packten 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung ihre Akten und zogen vom Landratsamt in Esslingen in die neuen Büros in Plochingen, im ehemaligen Krankenhaus auf dem Stumpenhof.

Landrat Heinz Eininger machte sich gemeinsam mit Plochingens Bürgermeister Frank Buß ein Bild von den Umzugsarbeiten und den neuen Büros des Amts für Kreisschulen und Immobilien, des Hochbauamts und des Revisionsamts. „Die neuen Büros bieten hervorragend Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gleichzeitig haben wir für das ehemalige Krankenhaus eine gute Nachfolgenutzung“, stellte der Landrat fest.

Der Plochinger Bürgermeister Frank Buß hieß die neuen Verwaltungsmitarbeiter des Landratsamtes herzlich willkommen: „Wir wollen, dass sie sich in Plochingen wohlfühlen und unsere Stadt besser kennenlernen.“