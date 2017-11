Dorfgemeinschaft darf sich nicht spalten

Am Volkstrauertag appellierte Bürgermeister Joachim Kälberer an die Altdorfer Bürger

ALTDORF (käl). Am Volkstrauertag fand in Altdorf auf dem Friedhof am Ehrenmal eine Gedenkfeier für die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege statt. Die von der Gemeinde und den örtlichen Vereinen gemeinsam ausgerichtete Feierstunde wurde vom Sängerbund Altdorf mit dem Lied „Eine Handvoll Erde“ unter Leitung von Chorleiter Gunter Rall musikalisch eröffnet.

Bürgermeister Joachim Kälberer begrüßte die anwesenden Teilnehmer und verwies darauf, dass der Volkstrauertag ein Tag der Mahnung, aber auch ein Tag der Hoffnung und der Versöhnung sowie der Verpflichtung für die Zukunft ist.

Er wies darauf hin, dass es an solch einem Tag leicht ist daran zu erinnern, dass Hass, Streit oder Ablehnung gegenüber anderen Volksgruppen oder gegenüber Andersdenkenden mit unserem Demokratieverständnis nicht in Einklang zu bringen sind. „Aber wie verhalten wir uns am nächsten Tag? Stehen wir unseren Mitmenschen auch in schwierigen Situationen bei? Auch hierauf gibt der heutige Gedenktag eine Antwort.“