Doppelte Spende

26.05.2017, — E-Mail verschicken

(pm) Anlässlich des Weltumwelttages startet die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen am Dienstag, 6. Juni, eine erneute Spenden-Verdoppelungsaktion. Ab 10 Uhr werden auf der Spendenplattform www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de Einzelspenden bis 200 Euro verdoppelt. Die Aktion gilt für Projekte, bei denen der Tier- und Naturschutz im Mittelpunkt stehen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. 20 solcher Projekte seien bislang am Start. Für die Aktion stellt die Kreissparkasse nach eigenen Angaben 10 000 Euro zur Verfügung.

Tier- und Umweltprojekte im Landkreis Esslingen können sich unter www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de registrieren und so an der Aktion am 6. Juni teilnehmen. Unterstützung bei der Registrierung gibt es unter support@betterplace.org.