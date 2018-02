„Die Welt würde helfen, wenn…“

Ein Vortrag mit dem syrischen Journalisten Marwan Radwan

AICHTAL (wm). „Jeder Mensch hat zwei Heimaten, seine eigene und Syrien“, mit diesem Zitat begann Marwan Radwan den Vortrag über Syrien. Der syrische Journalist eröffnete damit die Reihe „Weltreise durch die Heimat anderer Kulturen“ der Außenstelle Aichtal der Volkshochschule Nürtingen in Kooperation mit dem WiA – Willkommen in Aichtal. Warum er dieses Zitat so treffend findet, erklärte Radwan den Besuchern im vollen ABC – Aichtaler Bürger Café: „Syrien ist die Wiege der Welt.“ Hier haben viele Kulturen und Religionen ihren Ursprung.

Doch diese Wiege ist kein konfliktfreier Ort: Sie steckt in einer Identitätskrise. Die Grenzen wurden von Frankreich und Großbritannien gezogen und mehrere Volksstämme zu einem Land zusammengefasst. Gehören sie nun zur arabischen oder muslimischen Welt? Sind sie ein Volk oder kocht jeder Stamm seine eigene Suppe? Eine schwierige Situation für die Syrer. Dazu kommt noch eine Diktatur unter einer Partei, die seit 1963 an der Macht ist.