Die Versuchung

09.03.2019

Versuchung – ein inzwischen eher altmodischer Begriff, der irgendwie nicht so recht in unseren Sprachgebrauch passt. Wer oder was versucht wen? Nach biblischem Zeugnis wurde Jesus in der Wüste vom Teufel versucht oder in modernem Deutsch „auf die Probe“ gestellt.

Christine Flick

Was sind unsere heutigen Versuchungen? Viele, die sich gerade jetzt in der Fastenzeit den Verzicht auf bestimmte Lebens- oder Genussmittel vorgenommen haben, fühlen sich vielleicht versucht, wenn sie mit ebendiesen Mitteln konfrontiert werden. Und es fällt dann mehr oder weniger schwer, der Versuchung zu widerstehen. Wenn es nicht gelingt, ist das in gewisser Weise ein Scheitern an sich selbst, aber weitere Folgen hat es nicht.

Schon anders sieht es aus, wenn ich beim Einkaufen der Versuchung widerstehe, das billige Schnäppchen zu wählen, sondern die etwas teurere Variante nehme, die aber fair produziert wurde. Oder wenn ich bei regionalen Erzeugern einkaufe. Egal ob es sich um Produkte des täglichen Gebrauchs wie Kaffee, Obst, Milch, Fleisch und Wurst handelt oder um Kleidung. Dann trage ich dazu bei, dass unsere Bauern oder die Menschen in anderen Teilen unserer globalen Welt bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen erhalten.