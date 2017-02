Die Jugendfeuerwehr ist gefragt

13.02.2017, — E-Mail verschicken

Freiwillige Feuerwehr Altdorf tagte – Steffen Handte für 25 Jahre geehrt

Joachim Kälberer, Kommandant Daniel Schaich, Jubilar Steffen Handte, die beiden Stellvertreter Mark Thumm und Christoph Wenzelburger sowie Kreisbrandmeister Bernhard Diettrich pm

ALTDORF (cw). Am vergangenen Freitag fand die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altdorf statt. Wichtige Tagesordnungspunkte waren eine Ehrung für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst, Beförderungen sowie die Rechenschaftsberichte. In sieben Einsätzen wurde die Wehr in alle Richtungen gefordert.

Kommandant Daniel Schaich begrüßte im Schulungsraum neben den Feuerwehrmitgliedern besonders Bürgermeister Joachim Kälberer, den Kreisbrandmeister Bernhard Diettrich und Ehrenkommandant Rudi Schaich.

Die Wehr zählt aktuell 45 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Die Einsätze forderten die Wehr vielseitig. Unter anderem musste ein Tier aus einer misslichen Lage befreit werden, der Starkregen im Sommer brachte Einsätze mit sich und sogar zum Bürgerzentrum musste die Wehr ausrücken.

Ein weiteres Highlight des vergangenen Jahres war das 725-Jahre-Gemeindejubiläum. Sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung spielte die Feuerwehr eine wesentliche Rolle.