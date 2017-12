Die Hektik wurde für kurze Zeit ausgeblendet

23.12.2017, — E-Mail verschicken

Konzert des Sängerbundes Grötzingen und des Schulchors

Kinder öffneten beim Adventskonzert die Herzen des Publikums. pm

AICHTAL-GRÖTZINGEN (pm). Der Sängerbund Grötzingen konnte zusammen mit dem Schulchor der Grötzinger Weiherbachschule mit seinem Adventskonzert den Besuchern eine ruhige, bewusstmachende Stunde schenken.

Wenn Kinder singen, öffnen sich nicht nur der Eltern stolze Herzen, nein – alle werden in den Zauber der Natürlichkeit gezogen. Die Chorleiterinnen Melanie Ruopp und Carolin Mann hatten mit ihren Schützlingen ganz hervorragend die Lieder einstudiert. Klar und hell wurden die Botschaften der Adventszeit den Zuhörern dargeboten mit den drei Liedern „Im Schein der Kerzen“, „Die Sterne am Himmel träumen“ und „Weihnacht ist auch für mich“. Wie ein zarter Hauch von Engelswirklichkeit war diese mit den Liedern in die Kirche gehuscht. Der Applaus war mehr als verdient.