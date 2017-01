Die Alb im Winterkleid erfreut Skifahrer

Die Lifte sind in Betrieb und die Loipen sind teilweise gespurt – Wintersportler finden gute Bedingungen vor

Die Sonne scheint, aber es ist trotzdem bitterkalt. Wer in diesen Tagen auf der Schwäbischen Alb Wintersport betreibt, findet gute Bedingungen vor. Es empfiehlt sich allerdings, sich trotz sportlicher Betätigung warm anzuziehen.

Skifahrer freuen sich über gute Bedingungen an den Skiliften auf der Alb. Unser Bild entstand in Donnstetten. Foto: Einsele

(red) Skifahrer und Snowboarder finden in den Höhenlagen bestens präparierte Pisten vor. Langläufer sollten sich genau informieren, wo mit dem Spurgerät in die weiße Winterlandschaft Loipen gezogen wurden. Denn nicht alle Loipen sind gespurt.

Nachfolgend die aktuellen Öffnungszeiten der Lifte in der Region:

An der Pfulb bei Schopfloch ist der Lift heute, Samstag, von 10 bis 21 Uhr und morgen von 10 bis 19 Uhr in Betrieb. Die Loipen sind gespurt. Näheres unter Telefon (0 70 26) 75 33 oder www.skizentrum-pfulb.de.

In Römerstein-Donnstetten sind die Lifte am Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr in Betrieb. Näheres unter Telefon (0 73 82) 6 09, unter www.skilift-donnstetten.de oder auch www.biosphaere-alb.com.