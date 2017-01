Der Haushalt und die Glaskugel

Großbettlinger Gemeinderat verabschiedete den Etat für das neue Jahr – Probleme mit dem Ausbau des Glasfasernetzes

In seiner ersten öffentlichen Sitzung dieses Jahres am vergangenen Montag verabschiedete der Gemeinderat einstimmig den Etat 2017. Traditionsgemäß nahm Bürgermeister Martin Fritz hierbei Stellung zur finanziellen Situation der Gemeinde.

GROSSBETTLINGEN (za). In der letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel hatte die Verwaltung den Entwurf des Zahlenwerks auf den Ratstisch gelegt.

Martin Fritz sprach in diesem Zusammenhang die Schwierigkeit an, dass angesichts der komplexen Finanzbeziehungen aller staatlichen Ebenen eine Planung auf der Grundlage einer gesicherten Datenbasis nicht möglich sei.

Die Haushaltssituation 2017 bezeichnete der Bürgermeister als „gerade so befriedigend“: „Wir fragen uns, ob wir jemals einen Zustand erreichen werden, in dem wir nicht in eine Glaskugel schauen müssen, wenn es darum geht, die Finanzzahlen vorauszuberechnen.“

Dieser Unkenruf bei der Einbringung des Etats sollte sich bereits bei der Verabschiedung des Zahlenwerks als richtig erweisen: