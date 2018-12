Der Gartensaal nimmt zügig Gestalt an

19.12.2018, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Anfang Dezember wurde mit dem Wiederaufbau des Gebäudes begonnen – Eröffnung ist für September nächsten Jahres geplant

Der Aufbau des Gartensaals aus Geislingen im Freilichtmuseum Beuren, in dem das neue Erlebnis- und Genusszentrum des Museums Platz finden wird, geht wie geplant vonstatten. Am Freitag soll das Dach geschlossen werden. Dann ist das Gebäude wetterfest. Die Eröffnung des Gartensaals ist für September nächsten Jahres vorgesehen.

Die Innenansicht vermittelt bereits eine Vorstellung von den Dimensionen des Saals. Fotos: Holzwarth

Die Translozierung, also die Versetzung eines Gebäudes von einem Ort zum anderen, ist eine spannende Angelegenheit. Das Bauwerk wird beim Abbau in seine Einzelteile zerlegt, die sämtlich nummeriert und katalogisiert werden. Am Zielort wird das Gebäude so original wie möglich wieder aufgebaut. Alle Häuser im Beurener Freilichtmuseum haben auf diese Weise ihren Standort gewechselt. Neu im historischen Gebäudeensemble am Albtrauf ist der 1893 erbaute Gartensaal aus Geislingen an der Steige. Der stand neben dem Höhenrestaurant „Wilhelmshöhe“ und wurde im März von der auf derartige Projekte spezialisierten Firma JaKo abgebaut. In Illerbachen bei Rot an der Rot wurden die Gebäudeteile gelagert und aufbereitet.