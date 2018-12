Datenschutz-Tipps gegen die Abmahnindustrie

Landesdatenschutzbeauftragter Dr. Stefan Brink sprach in Wolfschlugen

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat viele Ehrenamtliche in Vereinen verunsichert. Um für einen klareren Durchblick zu sorgen, war auf Einladung des Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle (CDU) nun der Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Stefan Brink zu Gast in Wolfschlugen. Gegen die Abmahnanwälte hat er ein einfaches Rezept parat.

WOLFSCHLUGEN (pm). So manches Fragezeichen steht den Ehrenamtlichen auf die Stirn geschrieben, die am Montag zur Veranstaltung „Deuschle im Dialog“ in die Turn- und Festhalle in Wolfschlugen gekommen sind. Thema: die seit Mai geltende DSGVO. Welche Vorteile soll diese für Vereine überhaupt haben?

Referent Dr. Stefan Brink, der oberste Datenschützer des Landes, gibt angesichts der Verwirrung über die Vorschriften offen zu: „Die Vorteile für Vereine sind schwer zu erkennen.“ Diese hätten tatsächlich vor allem Hinweis- und Informationspflichten. Doch für Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner habe die Verordnung, die erstmals in ganz Europa für einheitliche Vorgaben beim Datenschutz sorgt, Vorteile; mit Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrechten. Kurz: „Es geht darum, dass alle wissen, was mit ihren Daten passiert.“ Denn gerade im Zuge der Digitalisierung dürften die Bürgerrechte nicht vernachlässigt werden, betont Brink.

Es ist teurer geworden, Fehler zu machen