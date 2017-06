Das Rebhuhn soll zurückkehren

13.06.2017, Von Philip Sandrock

Jäger, Landwirte und Naturschützer wollen sich in der Region stärker für das Niederwild einsetzen

Jäger, Naturschützer und Landwirte haben sich zusammen mit dem Land Baden-Württemberg zu einer „Allianz für Niederwild“ zusammengetan. Damit wollen sie den weiteren Rückgang von Tierarten wie Feldhase und Rebhuhn stoppen.

BEMPFLINGEN. Martin Kohler wartet am Ortseingang von Bempflingen auf mich. Auf eine telefonische Nachfrage beim Kreisjägermeister, was es denn mit der „Allianz für Niederwild“ auf sich habe, war seine Antwort: „Kommen Sie nach Bempflingen, dann zeige ich Ihnen, was wir Jagdpächter jetzt schon machen.“ Von einem Wanderparkplatz aus geht es mit dem Auto quer durch Kohlers Jagdrevier. Mit vier anderen Jagdpächtern und einem weiteren Jäger betreut er den Wald um Bempflingen.