Das hätte schlimmer ausgehen können

11.03.2019

Sturm entwurzelt zahlreiche Bäume im Landkreis – Während einer Zirkusvorstellung stürzte ein Baum auf das Zirkusgelände

Sturmtief Eberhard ist gestern auch über den Landkreis Esslingen hinweggefegt. Orkanartige Böen deckten Ziegel von Hausdächern ab, Bäume wurden entwurzelt und behinderten auf einigen Kreisstraßen besonders auf dem Schurwald den Verkehr. In Aich wurde vorsichtshalber eine Zirkusvorstellung abgebrochen, nachdem ein Baum auf einen Zirkuswagen gestürzt war.

Viel Glück hatten Zirkusbesucher und Artisten am Sonntagnachmittag (links). Auch ein umgeknickter Baum in Nürtingen war ohne Folgen für Leib und Leben. Fotos: Jüptner/SDMG-Krytzner

NÜRTINGEN/AICHTAL (kry/gki). Die Feuerwehr Nürtingen musste am Sonntagnachmittag mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann ausrücken, nachdem in der Mühlstraße auf Höhe des Sportplatzes Neckarau ein Baum über die Fahrbahn hing. Für die Zeit als der Baum in einzelne Teile zersägt wurde, war die Straße auch kurzzeitig gesperrt.