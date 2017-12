Bäume müssen gefällt werden

Nächstes Jahr im Herbst wird die Hochwangsteige vier Wochen gesperrt

LENNINGEN. Acht Jahre ist es her, dass der Wald an der Hochwangsteige ausgelichtet worden ist. Damals wurde lediglich in den Privatwäldern gearbeitet. Für Revierförster Alexander Klein höchste Zeit, die Motorsägen aufheulen zu lassen. „Auch in der zweiten Reihe stehen Bäume, die nicht mehr in bestem Zustand sind“, so der Fachmann. Soll dort in großem Stil gearbeitet werden, kommt man ohne eine Sperrung der Steige nicht herum. Als Wunschtermin nennt Klein den Herbst 2018.

Der Förster ist sich bewusst darüber, dass die Bürger davon nicht gerade begeistert sein werden, müssen sie doch bereits seit einigen Jahren im Lenninger Tal immer wieder Umwege in Kauf nehmen, weil die B 465 saniert wird. Und ein Ende der Baustellen ist nicht absehbar. Im kommenden Jahr steht ein weiterer Abschnitt in Owen an, und eventuell wird auch die Gutenberger Steige für einen längeren Zeitraum dicht gemacht. Genauere Auskünfte hat das Regierungspräsidium dazu noch nicht erteilt. Den Herbst findet Alexander Klein für die Arbeiten optimal. Es liegt kein Schnee, die Bäume sind nicht im Saft, und er sieht keine Probleme mit der Naturschutzbehörde. Zudem bietet das kommende Jahr den Vorteil, dass noch alles läuft wie gehabt. Die Forderungen des Kartellamts, die eine Umstrukturierung des Forsts nach sich ziehen, sollen bis 2019 umgesetzt sein.