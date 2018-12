Anzeigetafeln – ja oder nein?

21.12.2018, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Kontroverse Diskussion über „dynamische Fahrgastinformation“ an Bushaltestellen

In der Gemeinderatssitzung am Montagabend beschloss das Wolfschlüger Gremium mehrheitlich, sich an der dynamischen Fahrgastinformation (DFI) des VVS zu beteiligen und an der Haltestelle „Löwen“ in beiden Fahrtrichtungen Anzeigetafeln zu installieren.