Anzeigetafel für die Bushaltestelle

07.03.2019

Gemeinderat beschloss außerdem neue Lospreise für das Backhaus

ERKENBRECHTSWEILER (gb). Die jüngste Sitzung des Gemeinderats begann mit einem Vor-Ort-Termin im Hartbühl. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 1 soll ein kaputter Baum entfernt werden. Nach kurzem Meinungsaustausch beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit das komplette Beet entfernt werden soll. Im Gegenzug soll innerorts eine Ersatzpflanzung erfolgen. Sofern innerorts keine Stelle gefunden wird, soll diese außerhalb erfolgen.

In der Sitzung ging es weiterhin um die Anschaffung von Anzeigetafeln für die Bushaltestellen. Auf diesen können vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) digitale Echtzeitinformationen an die Fahrgäste an den Haltestellen weitergegeben oder bei Großstörungen über den Anzeiger entsprechende Textmeldungen angezeigt werden. Der VVS bereitet die Ausschreibung eines Rahmenvertrags für die Beschaffung dieser „DFI-light-Anzeiger“ vor, dem die Kommunen beitreten können. Damit können die Kommunen in den Genuss von günstigeren Beschaffungskosten kommen, informierte Bürgermeister Roman Weiß.

Zudem hat der Landkreis Esslingen ein Förderprogramm hierzu in Höhe von 190 000 Euro für drei Jahre aufgelegt. Erkenbrechtsweiler könnte die Ausstattung einer Haltestelle gefördert bekommen.