Angler befreiten den Neckar von Unrat

01.03.2017

Am vergangenen Samstag hatten die umliegenden Angelvereine wieder zur Neckarputzete aufgerufen. Die Mitglieder des Angler- und Fischereivereins Nürtingen, des Anglervereins Neckartailfingen und des Anglervereins Petri Heil Neckarhausen haben zusammen mit dem Ruderclub Nürtingen und Gastanglern den Neckar von Unrat befreit. Gefunden wurden zum Beispiel Fahrräder, Fahrradteile, Kühlschränke, Autoteile, Flaschen. Die Aktion begann an der Ermsmündung und ging bis zum Hummelwehr Unterensingen. Deponiert wurde der Unrat am Festplatz Oberensingen. Es kamen zwei Container voll zusammen, die Stadt Nürtingen sorgte dafür, dass der gesammelte Müll abgeholt wurde. ff