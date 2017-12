Kirchheimer Investor plant Seniorenwohnanlage mit Arztpraxen in Wolfschlugens ZentrumDer Wolfschlüger Gemeinderat machte in der jüngsten Sitzung den Weg frei für den Bau einer Seniorenwohnanlage mit 15 altersgerechten Wohnungen und zwei Arztpraxen. Das viergeschossige Gebäude wird in U-Form…

Mehr