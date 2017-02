Aichtaler „Goißa-Beck“ spendet für Nico

21.02.2017, — E-Mail verschicken

Man könnte meinen, alle guten Geister hatten an diesem Tag Urlaub, als die Ärzte dem heute zweijährigen Nico Löw aus Brucken Leukämie attestierten. Nach einem grippalen Infekt mit hohem Fieber hatten die Blutuntersuchungen in der Stuttgarter Kinderklinik „Olgäle“ diese schreckliche Diagnose ergeben. Der Aichtaler Bäckermeister Jürgen Wakat hatte in unserer Zeitung von der Spendenaktion der Feuerwehr Erkenbrechtsweiler gelesen und handelte sofort. In seiner Bäckerei „Goißa-Beck“ und auf dem Aichtaler Wochenmarkt sammelte er Spenden in Höhe von 720 Euro und stockte den Betrag auf 1000 Euro auf. Diesen Scheck erhielten nun Nicos Eltern Jacqueline und Michael Löw. Die können das Geld für die Behandlung ihres Sohnes natürlich gut gebrauchen und sind auch voller Hoffnung. „Die Chemotherapie bei Nico schlägt sehr gut an, da die Krankheit sehr früh erkannt wurde. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass Nico wieder gesund wird“, sagt Jacqueline Löw. Unser Bild zeigt von links Jürgen Wakat, Elsa Bauknecht, „die gute Seele der Bäckerei“, sowie Michael und Jacqueline Löw. Auch die Nürtinger Zeitung wünscht dem kleinen Nico alles Gute. jh