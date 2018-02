850 Fans zelebrieren Fasnet

12.02.2018

Zwei Tage lang bebte die Festhalle: Guggen, Hexen und andere Kostümierte feierten gemeinsam

Einmal im Jahr verwandelt sich die Gemeinde am Neckar in eine Fasnetshochburg. Längst sind die närrischen Tage der Dolfenger Fasnet über die Region hinaus bekannt. Am Freitag und Samstag war in der Festhalle Neckarallee ein buntes Programm geboten und die Narren kamen in Scharen.

„Men-at-Voice“ überzeugten gesanglich mit Rock und Pop. Foto: Krytzner

NECKARTAILFINGEN. Seit 70 Jahren bereits gibt es die Dolfenger Fasnet, wie sich Wolfgang Kehrer, Vorsitzender beim Sängerbund, erinnert. Die singenden Männer organisieren nämlich die Fasnet gemeinsam mit der Guggenmusik Neckar-Bätscher und den Liebenau-Häxa. Fand die Gaudi früher noch jährlich zur Fasnetszeit am Samstag und Dienstag statt, haben sich Freitag und Samstag längst als Veranstaltungstage etabliert. „Bereits seit fast 15 Jahren findet jeweils am Freitag die Gugga- und Häxanacht statt“, weiß der Chefsänger.

Guggenfans aus der Region, aber auch von weiter her, versammelten sich, um den fetzigen Rhythmen zu lauschen. Und das Programm versprach ein Feuerwerk an guter Stimmung. Da waren nicht nur Guggenmusiken, wie die „Langhoorguggis“ aus Dachteln oder die Blech-Beat-Gugga aus Oberelchingen zu hören, auch die organisierenden Vereine traten auf.