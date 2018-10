„Wir fühlen uns als Prügelknaben“

12.10.2018, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Hauptamtsleiterin Carmen Speidel wehrt sich gegen Beleidigungen

NÜRTINGEN. Carmen Speidel, Hauptamtsleiterin der Stadt Nürtingen, fasste zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung den Frust in Worte, der sich bei ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen in den zurückliegenden Wochen aufgestaut hat. In den Medien – in Leserbriefen und und online auf Facebook – seien städtische Mitarbeiter massiv angegriffen und mit Beleidigungen wie „verlogen“, „Autisten“, „nehmen von Investoren Geldkoffer entgegen“, „arbeiten hemdsärmelig“, „sind inkompetent“, „willkürlich“, „manipulieren“ und „greifen in die juristische Trickkiste“ überzogen worden. Bei den beispielhaft aufgeführten Begriffen handele es sich um Bezeichnungen, die sich normale Mitarbeiter oder Beamte der Stadt dafür gefallen lassen müssten, dass sie ihren Job erledigen würden.