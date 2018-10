Willkommen im Studentenleben

02.10.2018, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Knapp 1100 Erstsemester an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen starteten gestern ins neue Semester

In der Nürtinger Stadthalle K3N begrüßten am Montagmorgen unter anderem Hochschulrektor Professor Dr. Andreas Frey und Bürgermeisterin Annette Bürkner die Studienanfänger. Alleine am Standort in Nürtingen sind es fast 700 junge Menschen. Auch in diesem Jahr gab es sehr viel mehr Bewerber als Studienplätze.

In der Nürtinger Stadthalle K3N wurden die neuen Studenten an der HfWU willkommen geheißen. Foto: Klemke

NÜRTINGEN. Über sechs Bewerbungen auf einen Studienplatz, 6500 Bewerbungen insgesamt – diese Zahlen sprechen für sich. Knapp 700 junge Menschen konnten einen Studienplatz in Nürtingen ergattern.

In seiner Begrüßungsrede sprach Rektor Frey von Herausforderungen, vor denen das Land und die Menschen stehen: „In den letzten drei Jahren hat es Ereignisse und Veränderungen gegeben, die dazu geführt haben, dass die Zukunft, insbesondere von Europa, Deutschland und Baden-Württemberg, schwerer vorhersehbar ist, als noch vor einigen Jahren.“