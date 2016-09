Wie digital sind unsere Schulen?

Von Smartboard bis Tablet: Viele Lehrer würden gerne häufiger moderne Hilfsmittel im Unterricht einsetzen

Die Digitalisierung in den Schulen gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die sich die Landesregierung auf die Fahne geschrieben hat. Zu Beginn des neuen Schuljahres wollten wir wissen, wie weit der technische Fortschritt an Schulen in Nürtingen und Umgebung ist.

Haben in vielen Klassenzimmern die Tafel abgelöst: Smartboards lassen sich kinderleicht per Fingerzeig bedienen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Mit seinen beiden Klassenkameraden steht Moritz an der Tafel. Die Aufgabe: Findet die europäischen Hauptstädte. Mit einer schnellen Handbewegung vergrößert Moritz die digitale Weltkarte auf der weißen Tafel vor ihm. Es dauert nicht lange und der 11-Jährige hat London gefunden. „Und was heißt ,Hauptstadt‘ auf Englisch?“, fragt Lehrerin Anna Gauld. Mit ihrem Finger streicht sie über den Bildschirm und in schwarzen Buchstaben erscheint das Wort „capital city“.

Kreide und Schwamm sucht man in der Neckar-Realschule vergeblich. In fast allen Klassenzimmern wurden die klassischen grünen Tafeln durch Smartboards ersetzt. „Die letzten drei Räume werden jetzt nachgerüstet“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Sibylle Wolf.