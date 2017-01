Wettbewerb für Bahnstadt gestartet

55 Bürogemeinschaften haben gemeldet – Ergebnisse bis 11. August

NÜRTINGEN (pm). Bis Ende letzten Jahres konnten sich Bürogemeinschaften aus Stadtplanern und Landschaftsarchitekten für den Wettbewerb Bahnstadt Nürtingen registrieren lassen. Auf dem Gebiet um den Bahnhof Nürtingen soll auf 8,5 Hektar ein lebendiges Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Kultur und Einkaufen mit Impulsen für die gesamte Stadt entstehen. Zudem soll der zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) von seinem jetzigen Standort auf die Parkplatzfläche nördlich des Bahnhofs verlegt werden.

Für den Wettbewerb haben sich 55 Bürogemeinschaften registrieren lassen. Die Mitarbeiter des Stadtplanungs- und Umweltamtes hatten auf mindestens 25 Bürogemeinschaften gehofft. Dass es nun mehr als doppelt so viele sind, freut Stadtplanerin Heidrun Eissele: „Es zeigt das große Interesse an diesem Areal. Viele Bewerber, auch über die lokalen Grenzen hinaus, haben erkannt, was für ein attraktives Gebiet das im Nürtinger Zentrum ist.“