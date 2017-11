Wechsel im Gemeinderat

01.12.2017

Dieter Braunmüller geht und Bastian Vorbrugg rückt nach

NÜRTINGEN (ali). Im Nürtinger Gemeinderat gibt es in der letzten Sitzung vor Weihnachten einen Wechsel. Dieter Braunmüller (74) verabschiedet sich aus dem Kommunalparlament. Für den langjährigen Stadtrat rückt Bastian Vorbrugg nach. 23 Jahre gehörte Dieter Braunmüller dem Nürtinger Gemeinderat an und war mit den kommunalpolitischen Themen der Stadt vertraut. Er hat sich für die Interessen seiner Wählerinnen und Wähler eingesetzt und war von Ende 1999 bis Mai 2016 Fraktionsvorsitzender der Nürtinger Liste/Grüne. Dieses Amt hat er im letzten Jahr an Claudia Himmer abgegeben. Braunmüller kann mit großer Zufriedenheit auf sein Wirken für die Stadt zurückblicken.

Sein Nachfolger für die Nürtinger Liste/Grüne am Ratstisch ist Bastian Vorbrugg. Der Gärtnermeister und Gartenbautechniker senkt den Altersdurchschnitt am Ratstisch. Nachdem der Verwaltungsausschuss dem Wechsel im Gemeinderat zugestimmt hat, gibt es am 19. Dezember ein Stühlerücken. Neu besetzt werden dann auch die gemeinderätlichen Ausschüsse.