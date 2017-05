Wandern für einen guten Zweck

29.05.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Bei unserer Sommertour ins Außerfern sind noch Plätze frei

„Herrliche Berge, sonnige Höhen – Bergvagabunden sind wir“: Das soll es auch bei der elften Auflage der Sommertour unserer Zeitung ins schöne Außerfern heißen. Die Wanderführer Christine Schneider und Walter Falger tüfteln schon eifrig die Touren für die verschiedenen Leistungsgruppen aus. Und es sind noch Plätze für Leser frei, die für einen guten Zweck wandern wollen.

Sommertour 2017: So fröhlich wie beim letzten Mal am Älpele im Tannheimer Tal soll es auch heuer wieder werden. jg

Denn das Wochenende im Zeichen fröhlicher Gemeinschaft kommt ja unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ zugute – wie schon in den vergangenen zehn Jahren. Mehr als 10 000 Euro haben wir in froher Runde bisher miteinander erwandert. Und wir hoffen natürlich, dass diese tolle Kombination aus Freude, Wandern und Hilfe auch bei der elften Auflage eine tolle Unterstützung für Menschen in Not mit sich bringt.

Das kleine Rinnen im Berwanger Tal am Fuße des mächtigen Thaneller – dort wird es vermutlich auch dieses Mal von Lesern unserer Zeitung nur so wimmeln. Denn das soll auch diesmal unserer Standquartier sein.

Für alle Leistungsgruppen gibt es ein intensives Naturerlebnis