Kommentar

Vorsorgend

14.12.2018

In wirtschaftlich guten Zeiten, von denen der Kreis über die stetig gestiegene Steuerkraftsumme seiner Kommunen profitiert hat, Schulden abzubauen, ist ein vorsorgendes Prinzip. Mit den Ergebnisverbesserungen in seinen Haushalten tat der Kreis dies in den letzten Jahren. Von diesem absoluten Prinzip abzurücken, um einen Teil der Verbesserungen wieder über eine moderate Kreisumlage an die Kommunen zurückzugeben, war ebenso richtig. Nun davon zunächst wieder Abstand zu nehmen ist auch nicht falsch, stehen doch in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für den Landkreis an.