Tschüss , Ade und Ciao

31.12.2018

(psa) Jetzt ist es endlich/leider/wieder so weit. Das alte Jahr verabschiedet sich. Manch einer mag froh sein, dieses doofe alte Jahr endlich los zu sein – viel zu viel ist in den vergangenen 365 Tagen schiefgelaufen, die Beziehung oder das Auto kaputt, das Handy defekt, das Konto leer – in 52 Wochen kann wirklich jede Menge schieflaufen.

Aber ich hoffe natürlich, dass für die meisten das vergangene Jahr ein voller Erfolg war: zwölf Monate voller traumhafter Ereignisse. Einem Traumurlaub vielleicht, der Begegnung mit der großen Liebe, einem Lottogewinn – 8760 Stunden sind eine Menge Zeit für schöne Erlebnisse.

Weltweit ging es dieses Jahr ja heiß her. Vom irrlichternden US-Präsidenten zu drohenden Diesel-Fahrverboten, die ab morgen auch bei uns in der Region drohen. Die letzten Tage des alten Jahres waren geprägt von Naturkatastrophen und Vulkanausbrüchen. Der Anak Krakatau in Indonesien spuckt Feuer und hat einen Tsunami ausgelöst, der Ätna wirft Lava-Fontänen aus, die jeden begeisterten Silvester-Feuerwerker alt aussehen lassen. Ein bisschen Stille und Frieden zum Jahreswechsel würden nicht nur den betroffenen Regionen sicher guttun.