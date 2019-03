Tennisclub ohne Vorsitzenden

07.03.2019, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Neckarhäuser Verein tagte – Ehrungen von langjährigen Mitgliedern

Beim Tennisclub Neckarhausen wurden Reiner Thumm (Zweiter von links) für 40 Jahre Mitgliedschaft, Annette Knebel (25 Jahre) und Martin Bauseneick (25 Jahre) von den TCN-Vorständen Volkmar Sauer (links) und Britta Kiehne (rechts) geehrt. Foto: Fritz

NT-NECKARHAUSEN. Vom allgemeinen Trend, dass immer weniger Menschen dazu bereit sind eine Funktion in der Gesellschaft oder in einem Verein zu übernehmen, bleibt auch der Tennisclub Neckarhausen nicht verschont: Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung konnte kein Nachfolger für den ausscheidenden seitherigen Vorsitzenden Volkmar Sauer gefunden werden. Daher geht der TC Neckarhausen, erstmals in seiner über 40-jährigen Vereinsgeschichte, ohne einen Ersten Vorsitzenden in die neue Saison.

Bei der von 18 Mitgliedern besuchten Hauptversammlung blickte Sauer anhand einer Bilder-Präsentation auf das vergangene Jahr zurück. 230 Arbeitsstunden sind zum Richten der Plätze geleistet worden. Das Großprojekt Terrassensanierung erfolge dank der tatkräftigen Mithilfe der Mitglieder teilweise in Eigenregie. Genauso legten die TCNler bei der Renovierung der Herrenumkleidekabine selber kräftig Hand mit an.