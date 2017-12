Tanz bis in die Morgenstunden

05.12.2017, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

In der Stadthalle K3N fand wieder die Ü31-Dance-Party statt – Vielseitige Musikauswahl

Im großen Saal der Stadthalle gab es Hits ohne Ende. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit, das K3N in Nürtingen verwandelte sich in einen großen Tanzpalast für alle Feierwütigen – zumindest sofern sie das 30. Lebensjahr erreicht hatten, denn sonst war an den freundlichen Türstehern im edlen schwarzen Mantel kein Vorbeikommen. Doch auch die Kleidung muss passen, „immerhin wollen wir lieber Klasse statt Masse“, verrät Jörg Ebermann.