„SV“ spendet für „Zeit für Menschen“

27.02.2017, — E-Mail verschicken

Mit einem Scheck über 2000 Euro besuchten Michael Einsele (rechts) und Jens Pfeiffer (Zweiter von rechts) von der SV-Sparkassenversicherung-Generalagentur Nürtingen neulich die IST-Metz-Stiftung „Zeit für Menschen“. Christian-Marius Metz und Silvia Zuckrigl, beide bei IST für die Stiftung zuständig, freuen sich natürlich sehr über die Zuwendung. „Wir werden das Geld für die Werkstatt am Neckar in Wendlingen verwenden, die wir schon sein Längerem unterstützen und begleiten“, sagt Silvia Zuckrigl. „Damit können wir langfristige Projekte weiter ausbauen und neue anstoßen.“ Die diakonische Einrichtung dient der beruflichen Rehabilitation von psychisch erkrankten Menschen. „Uns ist es vor allem wichtig, Menschen in der Region zu helfen“, sagen Jens Pfeiffer und Michael Einsele, deren Agentur seit Langem gute Geschäftsbeziehungen zur Firma IST Metz pflegt. jh