Spendensumme steigt auf 96 252 Euro

28.12.2018, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Heute beteiligt sich Ministerpräsident Kretschmann beim Pfeffertagswiegen in Neuffen an der Hilfsaktion

Die Weihnachtsspendenaktion „Licht der Hoffnung“ steuert wieder auf ein erfolgreiches Ergebnis zu. Dank einiger Veranstaltungen, mehrerer Firmenspenden und etlicher Einzelspenden der Zeitungsleserinnen und -leser ist das Spendenbarometer auf beachtliche 96 252 Euro angestiegen. Und bereits heute, Freitag, geht es mit dem Pfeffertagswiegen in Neuffen weiter.

Gemeinsame Sache: (von links) Rolf Schöllhammer, Inhaber des Nürtinger Fachgeschäfts für Bad und Heizung, sowie die Fliesenlegermeister Walter Martel und Benjamin Brändle erfreuen Redakteur Lutz Selle mit einer Spende von 1000 Euro an „Licht der Hoffnung“. Foto: Holzwarth

In der Stadthalle in Neuffen stehen die Waagen bereit, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am heutigen Freitag geht es um 11 Uhr los, das traditionelle Pfeffertagswiegen, veranstaltet vom Team des Forums Handwerk. Jedermann darf teilnehmen. Man muss kein Amt innehaben und auch nicht in Neuffen wohnen. Wer heute in der Stadthalle auf die Waage steigt, unterstützt damit auch wieder die Aktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung.