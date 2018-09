Sind Briefmarken noch zeitgemäß?

Briefmarkensammeln: Ein spannendes und lehrreiches Hobby

Briefmarken des Norddeutschen Postbezirks

NÜRTINGEN (ga). Ist die Verwendung von Briefmarken noch zeitgemäß? Abgesehen davon, dass es heutzutage modernere und schnellere Möglichkeiten der Kommunikation gibt, wie Telefax, EMail oder Nachrichten über Messenger-Dienste, können Briefe, insbesondere wenn es sich um Mengenversand handelt, auch mit Aufkleber oder mit aufgedrucktem Freimachungsvermerk versandt werden. Dennoch, der mit einer schönen Briefmarke freigemachte Brief hat einen unschätzbaren Vorteil, findet der Verein der Nürtinger Briefmarkenfreunde. Denn ein solcher Brief findet beim Empfänger einfach mehr Aufmerksamkeit und eine freundliche Aufnahme. Und was den Arbeitsaufwand angeht – bei Verwendung selbstklebender Marken hält sich dieser durchaus in Grenzen.

Die Herausgabe einer Marke zum „Tag der Briefmarke“ sollte Anlass sein, sich an die Vorzüge des althergebrachten Frankierens von Postgut zu erinnern. Dieses Jahr wird der Norddeutsche Postbezirk gewürdigt, der mit den beiden preußischen Fürstentümern „Hohenzollern-Hechingen“ und „Hohenzollern-Sigmaringen“ bis in den Südwesten reichte. Diese Briefmarke spricht damit auch Geschichtsinteressierte und Heimatforscher an.