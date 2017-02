Setzen Eltern Kinder zu sehr unter Druck?

23.02.2017

Mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung werden mehr Kinder an Gymnasien und Realschulen angemeldet

Sinkt das Niveau an weiterführenden Schulen seit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung? Oder sind gesellschaftliche Veränderungen Ursache für Probleme an Schulen? Darüber diskutierten am Dienstag nicht nur die Pädagogen im Kultur-, Schul- und Sozialausschuss. Anlass für die Beratung war die aktuelle Nürtinger Schulstatistik .

Führt der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung dazu, dass mehr Kinder an der falschen Schule angemeldet werden und überfordert sind? Die Nürtinger Schulstatistik zeigt auch auf, wie viele Kinder im letzten Schuljahr an die einzelnen Schularten wechselten. Foto: fotolia

NÜRTINGEN. Eine echte Fleißarbeit war es wieder, die Michael Häfner der Ratsrunde präsentierte. Im Schuljahr 2016/17 besuchten zum Stichtag 4781 Schüler aus Nürtingen und den Umlandgemeinden die Nürtinger Schulen in städtischer Trägerschaft. Dazu zählen neun Grundschulen, eine Werkrealschule, zwei Realschulen, zwei Gymnasien und eine Förderschule. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Schülerzahl um 86 Kinder (Rückgang von 1,77 Prozent).